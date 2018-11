Nordkorea wirft USA Nutzung von Menschenrechtsfrage für Zugeständnisse bei Atomverhandlungen vor

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Medien haben den USA vorgeworfen, dessen Menschenrechtsfrage zu nutzen, um bei den Verhandlungen über die Denuklearisierung Zugeständnisse von Nordkorea zu erhalten.„Rodong Sinmun“, das Organ der herrschenden Arbeiterpartei, schrieb in einem Kommentar am Montag, die USA versuchten, Zugeständnisse von Nordkorea zu erzwingen und einen anti-nordkoreanischen bösen Plan für den Regimesturz zu verwirklichen. Dabei wies die Zeitung auf einen jüngst veröffentlichten Bericht von Human Rights Watch über die Menschenrechtssituation in Nordkorea und die ständige Thematisierung der Menschenrechtsfrage in den USA hin.Die USA sagten jetzt, dass die Nuklearfrage das Hindernis für die Verbesserung der Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA sei. Auch wenn die Angelegenheit geklärt sei, würden die USA neue zusätzliche Bedingungen wie die Menschenrechtsfrage vorlegen und Nordkorea dazu zwingen, sein System gemäß ihrer Forderung zu ändern, betonte die Zeitung.Die Meinung eines amerikanischen Wissenschaftlers, dass das endgültige Ziel der Menschenrechtsdiplomatie der USA gegenüber Nordkorea der Kollaps des Sozialismus sei, sei richtig. Die politischen und militärischen Machtbeziehungen zwischen Nordkorea und den USA hätten sich jedoch grundlegend verändert. Die USA sollten sich den geänderten strategischen Status Nordkoreas und den veränderten Trend genau ansehen und vernünftig handeln, hieß es weiter.