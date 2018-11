Ranghohe Gespräche zwischen Nordkorea und USA im November unwahrscheinlich

Photo : KBS News

Hochrangige Gespräche zwischen Nordkorea und den USA können sehr wahrscheinlich nicht im November zustande kommen.Die entsprechende Äußerung machte ein südkoreanischer Regierungsvertreter. Er wies darauf hin, dass Kim Yong-chol, der Vizevorsitzende des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, am vergangenen Wochenende nicht nach Peking gereist war. Unter Berücksichtigung der Dauer von Flügen zwischen Pjöngjang und Peking sowie Peking und New York sei es de facto schwieriger geworden, dass ein ranghohes Nordkorea-USA-Treffen noch in diesem Monat stattfinde.US-Außenminister Mike Pompeo wird zudem Präsident Donald Trump auf dessen Reise zum G20-Treffen begleiten, der am 29. November in Buenos Aires eröffnet wird.Das Treffen zwischen Nordkorea und den USA sei nicht abgesagt worden, sagte der Beamte weiter. Da beide Länder zum Dialog bereit seien, könnten sie jederzeit Gespräche führen, sollten sie sich darüber einig sein.