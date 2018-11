Umfrage: Zustimmung für Präsident Moon auf Rekordtief gefallen

Der Zustimmungswert für Präsident Moon Jae-in ist auf den tiefsten Stand seit seinem Amtsantritt gefallen.Das ergab eine Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Realmeter im Auftrag des Senders CBS durchführte. Vom 19. bis 23. November wurden landesweit 2.505 Wähler befragt.52 Prozent der Befragten bewerteten Moons Amtsführung positiv. Das sind 1,7 Prozentpunkte weniger als eine Woche zuvor.Die Zustimmung für Moon stieg unmittelbar nach dem innerkoreanischen Gipfel und dem USA-Besuch im September auf 65,3 Prozent. Seitdem ging es die achte Woche in Folge abwärts.Den Rückgang führte Realmeter auf einen Skandal um die Ehefrau des Gouverneurs der Provinz Gyeonggi sowie die verschlechterte Wirtschaftslage zurück.Die regierende Minjoo-Partei Koreas büßte ebenfalls die achte Woche in Folge an Beliebtheit ein. Der Zustimmungswert sank um 1,3 Prozentpunkte verglichen mit der Vorwoche auf 39,2 Prozent.Das Konfidenzniveau wurde mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerrate mit plus/minus 2,0 Prozentpunkten.