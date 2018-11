Wirtschaft OECD-Weltforum findet diese Woche in Incheon statt

Das sechste Weltforum der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wird am Dienstag im südkoreanischen Incheon eröffnet.



Das Forum wird unter dem Thema „Die Zukunft des Wohlbefindens“ im Messezentrum Songdo Convensia bis Donnerstag stattfinden.



Dabei wird nach politischen Grundsätzen von Regierungen für ein inklusives Wachstum und das nachhaltige Wohlbefinden in der Zukunft gesucht. Es werden Maßnahmen für die Kooperation zwischen Regierung und Nichtregierungsorganisationen wie Zivilsektor und für die internationale Kooperation erörtert.



Zu dem Forum kommen 3.235 Führungskräfte, Wissenschaftler und Vertreter internationaler Organisationen aus 102 Ländern. Zu ihnen zählen Professor Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger für Wirtschaft 2001, sowie der frühere UN-Generalsekretär Ban Ki-moon.



Das OECD-Weltforum wurde im November 2004 in Palermo zum ersten Mal veranstaltet und findet seitdem alle zwei bis drei Jahre statt.