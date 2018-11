Wirtschaft Schnäppchenjäger treiben Kospi ins Plus

Schnäppchenjäger haben am Montag die koreanische Leitbörse ins Plus getrieben.



Der Kospi gewann 1,24 Prozent auf 2.083,02 Zähler. Zuletzt war der Kospi vier Handelstage in Folge gefallen.



Es gebe eine technische Erholung, nachdem der Index zuletzt stark zurückgegangen sei. Auch Ausländer hätten das Tempo ihrer Verkäufe gedrosselt und Institutionen würden Schnäppchen sammeln, sagte Kim Yoon-suh von Shinhan Investment.