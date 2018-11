Präsident Moon hofft auf Kooperation der OECD nach Wegfall der Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hofft auf eine Kooperation der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), sobald die internationalen Sanktionen gegen das nordkoreanische Regime aufgehoben wurden.Moons Sprecher Kim Eui-kyeom sagte, dass diese Bemerkung am Montag im Gespräch mit OECD-Generalsekretär Angel Gurria gefallen sei, der für die Teilnahme sechsten OECD World Forum nach Seoul kam.Gurria habe gesagt, dass er auf Moons Errungenschaften für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel stolz sei. Seine Rolle für die Versöhnung mit Nordkorea sei sehr wichtig.Die OECD sei zu jeglicher Hilfe für Südkorea bereit, insbesondere in Nordkorea Angelegenheiten.Moon habe für das Angebot gedankt und seine Annahme zum Ausdruck gebracht, dass eine Zusammenarbeit zustande komme, sobald die Sanktionen nach einer vollständigen Denuklearisierung aufgehoben sind. Auch wolle er die Botschaft des OECD-Chefs an Nordkorea weiterleiten, sobald sich die Gelegenheit dazu ergebe.