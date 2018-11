Papst Franziskus betet für Frieden auf der koreanischen Halbinsel

Photo : YONHAP News

Papst Franziskus hat für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel gebetet.Die Erzdiözese Seoul teilte am Montag mit, dass die Botschaft des Papstes vom Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und Substitut des vatikanischen Staatssekretariats Pena Parra übermittelt worden sei.Die Botschaft sei an den Erzbischof von Seoul, Kardinal Andrew Yeom Soo-jung, und die Jugendwallfahrt für Frieden in der Demilitarisierten Zone (DMZ) adressiert gewesen.Zuvor hatten Jugendliche aus der ganzen Welt, die im August an der jährlichen Jugendwallfahrt teilgenommen hatten, dem Papst in einem Schreiben ihren Entschluss mitgeteilt, als Arbeiter für den Frieden zu leben.Das Programm wurde im Jahr 2016 von der Erzdiözese Seoul ins Leben gerufen. Zur diesmaligen Auflage kamen 100 Menschen zusammen. Sie marschierten auf der südkoreanischen Seite an der Grenze entlang. Ihr Marsch führte von Paju in Gyeonggi-Provinz bis nach Goseong in der Gangwon-Provinz.