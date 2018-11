Wirtschaft Ab Dezember Wasserstofftankstellen in Grüngürtel erlaubt

Ab Dezember dürfen auch in Grüngürteln Wasserstofftankstellen eingerichtet werden.



Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport teilte mit, dass entsprechende Änderungen der Durchführungsverordnung zu einem Gesetz über Gebiete, in denen die Entwicklung eingeschränkt ist, am Dienstag auf der Kabinettssitzung gebilligt worden seien. Die neuen Bestimmungen würden im kommenden Monat in Kraft treten.



Demnach dürfen an Erdgastankstellen oder Stellplätzen für Busse Ladestationen für Wasserstofffahrzeuge gebaut werden.



Das Ministerium teilte mit, dass dies zum Ausbau der Infrastruktur für Wasserstoffautos beitragen könne.