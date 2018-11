Präsident Moon bricht zu Besuchen in drei Ländern für G20-Gipfel und Spitzengespräche auf

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Dienstagnachmittag zu Besuchen in drei Ländern aufgebrochen, um am G20-Gipfel teilzunehmen und bilaterale Spitzengespräche zu führen.Moon wird zuerst in die Tschechische Republik reisen. In Prag wird Moon mit Ministerpräsident Andrej Babis zu einem Spitzentreffen zusammenkommen.Ein leitender Beamter des Präsidialamts sagte, Tschechien plane, ein weiteres Atomkraftwerk zu bauen. Man erwarte, dass der Präsident dabei die Gelegenheit habe, die Stärken der koreanischen AKW-Technologie zu erläutern und Tschechien dafür zu interessieren.Moon wird am Donnerstag nach Argentinien weiterreisen, um am G20-Gipfel in Buenos Aires teilzunehmen. Moon wird den Staats- und Regierungschefs der G20-Länder die Vision der südkoreanischen Regierung für einen inklusiven Staat erläutern und zur Unterstützung für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel aufrufen.Laut dem Präsidialamt wird während des dreitägigen Aufenthalts ein bilaterales Treffen mit US-Präsident Donald Trump angestrebt.Moon wird am Sonntag zu einem dreitägigen Besuch nach Neuseeland reisen. Er wird Generalgouverneurin Patsy Reddy treffen und bilaterale Gespräche mit Premierministerin Jacinda Ardern führen.Der Präsident wird am kommenden Dienstag in Südkorea zurückerwartet.