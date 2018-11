Britischer Außenminister äußert Bedauern über Mobgewalt an Koreanerin in London

Photo : YONHAP News

Der britische Außenminister Jeremy Hunt hat über die Mobgewalt an einer südkoreanischen Studentin am 11. November in London Bedauern geäußert.Die südkoreanische Außenministerin Kang Kyung-wha und Hunt besprachen in einem Telefongespräch am Montag Folgemaßnahmen zu dem Fall.Hunt sagte, dass die britische Regierung Unterstützung anbieten und kooperieren werde, um zügige und gründliche Ermittlungen zu dem Fall zu ermöglichen und die Wiederholung ähnlicher Fälle zu verhindern.Kang bedankte sich dafür und sagte, dass Südkorea und Großbritannien kontinuierlich enge Diskussionen führen sollten, um ein rechtliches Vakuum zwischen beiden Ländern nach dem Brexit auf ein Mindestmaß begrenzen zu können.Kang erläuterte zudem die jüngsten Entwicklungen in der Situation auf der koreanischen Halbinsel. Sie bat Großbritannien um Unterstützung für die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um eine vollständige Denuklearisierung und Friedensetablierung auf der koreanischen Halbinsel.