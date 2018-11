Seoul protestiert gegen Verletzung von KADIZ durch chinesisches Militärflugzeug

Das Verteidigungsministerium hat am Montag bei China Protest gegen die Verletzung der südkoreanischen Luftraumüberwachungszone (KADIZ) erhoben.Das teilte das Ressort mit. Am Montag war ein chinesisches Militärflugzeug drei Mal in die Zone eingetreten.Lee Won-ik, Leiter des Büros für internationale Politik, bestellte Du Nong Yi, einen chinesischen Militärattaché in Seoul, ein und protestierte gegen die KADIZ-Verletzung.Laut dem Ministerium äußerte Lee Bedauern und sagte, die südkoreanische Regierung betrachte es als sehr ernsthaft, dass chinesische Militärflugzeuge dieses Jahr mehrmals ohne vorherige Ankündigung in die KADIZ eingetreten und lange Zeit nahe südkoreanischem Gewässer geflogen waren. Lee habe mit Nachdruck gefordert, dass China den Ernst der Angelegenheit erkenne und Maßnahmen einschließlich der Wiederaufnahme bilateraler Arbeitsgespräche über die Luftabwehr treffe, damit sich solche Fälle nicht wiederholen würden.