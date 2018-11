Politik Haushaltsdebatte wegen Boykott von Opposition unterbrochen

Die parlamentarische Haushaltsdebatte ist wegen des Boykotts der Opposition unterbrochen worden.



Die Abgeordneten der Freiheitspartei Koreas verließen am Montag den Sitzungssaal, in dem das Unterkomitee für die Koordinierung der Haushaltsplans im Budgetausschuss den Haushaltsplan der Regierung für das kommende Jahr prüfte.



Die größte Oppositionspartei hat Maßnahmen gefordert, um den Verlust der Steuereinnahmen in Höhe von vier Billionen Won infolge der Senkung der Mineralölsteuern auszugleichen. Die Partei warf der Regierung vor, keine angemessenen Maßnahmen vorgelegt zu haben, und erklärte den Stopp der Prüfung.



Die Bareunmirae-Partei machte die Regierung und die Regierungspartei für die Einstellung der Haushaltsdebatte verantwortlich.



Die Abgeordneten der Minjoo-Partei Koreas kritisierten, dass die Opposition eine unzumutbare Forderung unterbreite, obwohl noch kein Plan für die Anpassung der Steuereinnahmen festgelegt sei.



Damit wurde es fraglich, ob der Haushaltsplan bis zur gesetzlichen Frist am 2. Dezember verabschiedet werden kann.