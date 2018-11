Ringkampf Ssireum als kulturelles Erbe beider Koreas auf UNESCO-Liste gesetzt

Photo : YONHAP News

in der Demokratischen Volksrepublik Korea“ beantragt hatte.



Nach dem innerkoreanischen Gipfel im April schlug Südkorea eine gemeinsame Bewerbung vor. Nordkorea willigte in den Vorschlag ein.



Es ist das erste Mal, dass beide Koreas ein immaterielles Kulturerbe in die UNESCO-Liste gemeinsam eintragen ließen.

