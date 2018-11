Gewerkschaften protestieren gegen Senkung von Kreditkartengebühren

Photo : KBS News

Die Gewerkschaften von Kreditkartenunternehmen haben gegen den Plan der Regierung und Regierungspartei protestiert, die Kreditkartengebühren für Besitzer kleiner und mittelgroßer Betriebe zu senken.Nachdem der Plan am Montag bekannt geworden war, betonten die Gewerkschaften, dass die Kreditkartenunternehmen keinen Spielraum für eine Gebührensenkung hätten. Die Maßnahme würde dazu führen, dass die Unternehmen ein Defizit verbuchen, und eine Massenentlassung wäre unvermeidlich.Sie forderten, stattdessen die Gebühren für große Unternehmen anzuheben. Sonst könnten sie nicht umhin, in einen Generalstreik zu treten.Die Kreditkartenunternehmen meinen, dass sie die Marketingkosten reduzieren müssten, um im Falle niedrigerer Gebühren doch noch einen Gewinn zu erzielen. Die Kreditkartenfirmen gewährten letztes Jahr ihren Kunden Zusatzleistungen in Höhe von schätzungsweise 5,8 Billionen Won (5,1 Milliarden Dollar) wie zinslose Ratenzahlung. Das ist mehr als siebenmal groß wie die Gesamtsumme der Jahresbeiträge für die Kreditkarten.Die Regierung fordert, die entsprechenden Kosten zu reduzieren. Daher ist es unvermeidbar, die Vergünstigungen für Kunden abzubauen.