Präsident Moon begrüßt gemeinsame Aufnahme von Ssireum aus Koreas in UNESCO-Liste

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die gemeinsame Aufnahme von Ssireum aus beiden Koreas in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes begrüßt.Moon schrieb am Montag auf Facebook, dass dank der Ergebnisse der innerkoreanischen Kooperation in letzer Zeit eine gemeinsame Eintragung zustande gekommen sei. Süd- und Nordkorea sei zum ersten Mal ein gemeinsamer Eintrag in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit gelungen.So wie in diesem Fall könnten Süd- und Nordkorea gemeinsam noch leichter die Originalität und Vorzüglichkeit des koreanischen Kulturerbes in der Welt bekanntmachen, schrieb Moon weiter.Der südkoreanische Staatschef hatte bei seinem Besuch im Oktober in Frankreich UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay getroffen. Damals hatte sich Moon bei Azoulay für die Unterstützung für die Bemühungen seiner Regierung um die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel bedankt und um die Kooperation gebeten, damit Ssireum in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden könne.