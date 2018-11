US-Kommandeur: US-Bomber fliegen nicht mehr über koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Laut einem US-General haben die USA auf Wunsch der südkoreanischen Regierung Flüge von US-Bombern über der koreanischen Halbinsel eingestellt.Die entsprechende Äußerung machte Charles Brown, der Kommandeur der Pazifischen Luftstreitkräfte, am Montag gegenüber Reportern.Man wolle nichts unternehmen, was die diplomatischen Verhandlungen zum Entgleisen bringen könne, sagte Brown laut der Nachrichtenagentur AFP.Das US-Fachmedium Military Times schrieb, dass keine US-Bomber über der koreanischen Halbinsel mehr eingesetzt worden seien, seit US-Präsident Donald Trump letzten Sommer die Aussetzung gemeinsamer Militärübungen Südkoreas und der USA bekannt gegeben hatte.Brown sagte, die Aussetzung der gemeinsamen Übungen wie Vigilant Ace auf Südkoreas Wunsch zustande gekommen sei. Man justiere den Umfang gemeinsamer Übungen neu.Die US-Luftwaffe stationiert auf der Pazifikinsel Guam strategische Bomber wie B-1B, B-52 und B-2. Sie hat regelmäßig in der Umgebung Übungen abgehalten und gegenüber Nordkorea Stärke demonstriert. Letztes Jahr kam es angesichts der fortgesetzten Provokationen Nordkoreas mehrmals zu Einsätzen strategischer Bomber über der koreanischen Halbinsel.Im laufenden Jahr wurden angesichts der Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA groß angelegte Übungen Südkoreas und der USA wie Ulchi Freedom Guardian entweder eingestellt oder verschoben.