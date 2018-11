Lokale Regierungen Südkoreas und Chinas vereinbaren Kooperation für bessere Luftqualität

Photo : YONHAP News

Lokale Regierungen Südkoreas und Chinas haben sich geeinigt, für die Verbesserung der Luftqualität zu kooperieren.Eine entsprechende gemeinsame Erklärung veröffentlichten die Verwaltungschefs von sieben provinzfreien Städten und Provinzen Südkoreas sowie zehn Provinzen und Städten Chinas beim zweiten Gouverneurstreffen beider Länder am Dienstag in Peking. Dazu zählen die Städte Seoul, Daegu und Peking.Das Gouverneurstreffen dient der Diskussion über die Belebung des Austauschs zwischen lokalen Regierungen beider Länder. Das erste Treffen fand 2016 im südkoreanischen Incheon statt.Bei der Sitzung vereinbarten die Chefs der lokalen Regierungen, bei der Verbesserung der Luftqualität und der Reaktion auf den Klimawandel die Kooperation zu verstärken. Zudem wurde vereinbart, die Kooperation im Tourismus in Verbindung mit dem Austausch zwischen Partnerstädten, traditionellen Festivals und Sportveranstaltungen voranzutreiben und für den Austausch auf dem Gebiet Geisteswissenschaften aktiver zu kooperieren.