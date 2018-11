Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag im Plus geschlossen.Grund für die gute Stimmung an der Börse waren Hoffnungen für den bevorstehenden Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping.Beide wollen sich diese Woche am Rande des G20 in Buenos Aires treffen.Der Leitindex Kospi gewann 0,79 Prozent auf 2.099,42 Zähler.Der südkoreanische Aktienmarkt sei von wachsenden Hoffnungen für den Gipfel beeinflusst, sagte Seo Sang-yeong von Kiwoom Securities.