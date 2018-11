Kim Jong-un soll sich gegenüber USA mit Nuklear-Inspektionen einverstanden gezeigt haben

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat sich laut Berichten gegenüber den USA mit internationalen Inspektionen seiner Nuklearanlagen einverstanden gezeigt.Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete am Dienstag unter Berufung auf eine diplomatische Quelle, dass Kim über den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in beim Koreagipfel im September eine entsprechende Botschaft an US-Präsident Donald Trump übermitteln ließ.Abhängig von entsprechenden Maßnahmen der USA sei er nicht nur zum Abbau der Nuklearanlagen in Yongbyon bereit, sondern wolle auch internationale Kontrolleure ins Land lassen, um diesen Prozess bestätigen zu lassen, berichtete die Quelle weiter.Nordkorea hatte die Kontrolleure der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) 2009 des Landes verwiesen.