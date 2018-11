Wirtschaft Südkorea und Chile sprechen über Freihandelsabkommen

Südkorea und Chile haben am Mittwoch ihre ersten Gespräche über eine Änderung des Freihandelsabkommens (FHA) geführt.



Im Zuge einer Änderung sollen die Entwicklungen in den letzten 15 Jahren seit der Vertragsunterzeichnung berücksichtigt werden, teilte das südkoreanische Handelsministerium mit.



Südkorea unterzeichnete im Jahr 2004 mit Chile sein erstes Freihandelsabkommen überhaupt. Dieses bildete die Grundlage für Freihandelsverträge mit anderen Staaten des Kontinents.



2016 hatten sich beide Länder geeinigt, über eine Revision des FHA zu sprechen. Vor allem der Marktzugang in neu aufkommenden Bereichen solle verbessert werden, erläuterte das Ministerium.



Südkorea will niedrige Zugangsschranken bei Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und Kühlschränken erreichen. Auch für den besseren Urheberrechtsschutz von Angeboten der Unterhaltungsindustrie werden Ergänzungen angestrebt.



Hinsichtlich einer weiteren Öffnung des Agrarmarktes gegenüber Chile ist Seoul wegen Protesten der Landwirte hingegen zurückhaltend.



Der bilaterale Handel stieg von 1,57 Milliarden Dollar im Jahr 2003 auf 5,33 Milliarden Dollar im Jahr 2017. Südkoreas Investitionen in Chile legten von 5,5 Millionen Dollar im Jahr 2003 auf 188 Millionen Dollar im Jahr 2015 zu, zeigen Daten der Regierung in Seoul.



Südkorea exportiert vor allem Autos, Ölprodukte und Chemieprodukte nach Chile. Importiert werden Kupfer, Mineralien, Früchte und Viehprodukte.