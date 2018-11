Weißes Haus: Moon und Trump werden sich am Rande des G20-Gipfels in Argentinien treffen

Photo : KBS News

Nach Angaben des Weißen Hauses werden sich Präsident Donald Trump und sein südkoreanischer Amtskollege Moon Jae-in am Rande des G20-Gipfels in Argentinien treffen.Moon zähle zu mehreren Staatsführern, die Trump am Rande des am Freitag beginnenden zweitägigen Gipfels in Buenos Aires treffen werde, sagte der nationale SicherheitsberaterJohn Bolton am Dienstag.Nordkorea wird angesichts der stagnierenden Gespräche über die nukleare Abrüstung voraussichtlich im Zentrum des bilateralen Gesprächs stehen, berichteten südkoreanische Medien.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte bei drei Spitzentreffen mit Trump und Moon in diesem Jahr die vollständige Denuklearisierung zugesagt. Nach dem Nordkorea-USA-Gipfel im Juni war es nicht mehr zu formellen Verhandlungen gekommen. Ein für Anfang des Monats geplantes hochrangiges Treffen wurde plötzlich verschoben.Südkorea und die USA gründeten unterdessen eine Arbeitsgruppe, um die Anstrengungen für eine Denuklearisierung Nordkoreas besser koordinieren zu können.US-Präsident Trump äußerte zuletzt seine Erwartung, dass ein zweites Spitzengespräch mit Kim Anfang des kommenden Jahres zustandekommen kann.Die südkoreanische Regierung rechnet damit, dass der beim Koreagipfel im September vereinbarte Besuch von Kim in Seoul noch dieses Jahr erfolgen kann.