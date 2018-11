Südkorea beim Anteil der F&E-Ausgaben am BIP offenbar an Weltspitze

Photo : YONHAP News

Südkorea war 2017 beim Anteil der Forschungsausgaben nach vorläufigen Schätzungen Weltspitze.Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und IKT am Dienstag hat das Land letztes Jahr knapp 79 Billionen Won (rund 70 Millionen Dollar) für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ausgegeben. Mit einem 4,55-prozentigen Anteil der Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt wird vermutet, dass Südkorea somit erstmals seit drei Jahren den Weltranglistenersten Israel überholt habe. Israel hatte 2016 4,25 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in F&E gesteckt.Betrachtet man die Rangliste 2016 erwartet das Ministerium zudem, dass Südkorea letztes Jahr angesichts des gesamten Betrags für die Investitionen in Forschung und Entwicklung weltweit auf Platz fünf rangiert haben könnte. Die vier führenden Länder auf der Liste 2016 waren die USA, China, Japan und Deutschland.