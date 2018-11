Testflugkörper von Koreas Trägerrakete wird heute abgeschossen

Photo : KBS News

Ein Testflug für die in Entwicklung befindliche südkoreanische Trägerrakete Nuri wird voraussichtlich am Mittwochnachmittag erfolgen.Eine Testrakete hierfür wurde am Dienstag an die Startrampe gebracht. Die letzte Kontrolle wurde abgeschlossen.Das Ministerium für Wissenschaft und IKT teilte mit, dass bei den Proben keine Auffälligkeiten festgestellt wurden. Das Ministerium wird am Mittwochvormittag die Probeergebnisse und die Wetterbedingungen überprüfen und gegen 14.30 Uhr bekanntgeben, wann der Testflugkörper gestartet wird. Es wird erwartet, dass der Testflug gegen 16 Uhr erfolgen wird.Der Testflug dient dazu, die Leistung eines mit Südkoreas Technologie entwickelten 75-Tonnen-Triebwerks zu prüfen. Sollte die Brenndauer 140 Sekunden übertreffen, werde der Test als Erfolg eingestuft, teilte das Koreanische Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt (KARI) mit.Nuri wird aus vier 75-Tonnen-Triebwerken bestehen. Der Abschuss von Nuri ist für 2021 vorgesehen, dann soll die Trägerrakete einen 1,5 Tonnen-Satelliten ins All bringen.