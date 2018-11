WSJ: UN untersuchen 40 Schiffe und 130 Unternehmen wegen angeblicher Schiff-zu-Schiff-Transfers

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat mittels Schiffen auf See mit Kohle und raffiniertem Öl gehandelt, für die ein Embargo gemäß den Nordkorea-Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gilt.Diesbezüglich untersuchten die Vereinten Nationen und weitere Behörden mindestens 40 Schiffe und 130 Unternehmen, schrieb die US-Zeitung „Wall Street Journal“ am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf eine diplomatische Quelle in UN-Kreisen.Diese Schiffe und weitere Frachtschiffe sollen in fast 200 Fälle von illegalen Schiff-zu-Schiff-Transfers von Kohle und raffinierten Erdölprodukten verwickelt gewesen ein.Es sei nicht gewiss, ob Nordkorea Eigentümer der Schiffe ist. Die Schiffe seien in Ländern wie Taiwan und Togo registriert, hieß es.Die Zeitung schrieb weiter, dass etwa 20 Tanker von Januar bis Mitte August mindestens 148 Mal raffiniertes Öl nach Nordkorea befördert hätten. Sollten dabei die Tanker voll beladen gewesen sein, sei das Volumen der gelieferten raffinierten Ölprodukte fünfmal so groß wie das gemäß den Sanktionen erlaubte Jahresvolumen von 500.000 Barrel gewesen.