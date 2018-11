Präsident Moon in Tschechien eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am frühen Mittwochmorgen koreanischer Zeit in Tschechien, der ersten Station seiner Rundreise in drei Ländern, eingetroffen.Während seines zweitägigen Aufenthalts in Tschechien wird Moon mit Ministerpräsident Andrej Babis Spitzengespräche führen.Es wird erwartet, dass Moon bezüglich des tschechischen Plans für den Bau eines weiteren Atomkraftwerks die Stärken südkoreanischer Unternehmen erläutert. Er wird um eine Kooperation bitten, damit Südkorea den Zuschlag für das AKW-Projekt erhalten kann.Moon wird am Donnerstagvormittag koreanischer Zeit nach Argentinien weiterreisen, um am Gipfel der G20-Länder teilzunehmen.