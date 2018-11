Ersatzdienst für Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen gewinnt Konturen

Photo : YONHAP News

Der geplante Ersatzdienst für Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen wird offenbar 36 Monate dauern und in Gefängnissen abgeleistet werden.Das teilte ein Regierungsvertreter am Mittwoch mit. Bei einer öffentlichen Anhörung über den Ersatzdienst werde das einheitliche Konzept der Regierung erläutert. Die Ersatzdienstleistenden würden gemeinsam untergebracht.Das Verteidigungsministerium hat bisher einen 36-monatigen Dienst und einen 27-monatigen Dienst überprüft. Betreffend den Ort des Ersatzdienstes wurde das Gefängnis als einzige Möglichkeit eingestuft. Zunächst war auch ein Dienst bei der Feuerwehr erwogen worden.Der Zeitraum 36 Monate wurde offenbar festgelegt, um die Gleichwertigkeit mit anderen alternativen Diensten in Industriebetrieben, Forschungsinstituten oder für Ärzte zu wahren, die weitgehend 36 Monate dauern. Zudem soll damit verhindert werden, dass die Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen missbraucht wird, um den Wehrdienst zu umgehen.Der Wehrdienst beim Heer beträgt derzeit 21 Monate und wird bis Ende 2021 auf 18 Monate verkürzt. Der Ersatzdienst für Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen wird im Januar 2020 eingeführt.