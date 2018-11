Internationales Teilnahme von Korea-Amerikanern an Familienzusammenführungen erwogen

Nach Angaben von Südkoreas Vereinigungsministerium wird die Möglichkeit einer Teilnahme von Korea-Amerikanern an Familienzusammenführungen erwogen.



Seoul wolle in enger Abstimmung mit Washington entsprechende Diskussionen mit Pjöngjang fortsetzen, sagte Amtssprecher Baik Tae-hyun am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.



Das US-amerikanische Radio Free Asia hatte am Dienstag berichtet, dass ein hoher Beamter des US-Außenministeriums mit Südkoreas Vereinigungsminister Cho Myoung-gyun über das Thema gesprochen habe. Demnach sei die Möglichkeit erörtert worden, dass Zusammenführungen mit Verwandten im Norden per Videotelefonat oder Telefonat zustande kommen.



Nach Schätzungen haben über 100.000 US-Amerikaner mit Wurzeln Korea Verwandte in Nordkorea.