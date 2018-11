KT: Internetanschluss nach Störungen wegen Brand zu 99 Prozent wiederhergestellt

Photo : YONHAP News

Nach den Kommunikationsstörungen infolge eines Brandes in einem Gebäude des Telekommunikationsanbieters KT in Seoul in der Vorwoche ist die Internetverbindung zu 99 Prozent wiederhergestellt worden.Das teilte KT mit. Im Falle der drahtlosen Kommunikation sei die Verbindung zu 96,4 Prozent und beim Festnetztelefon zu 92,7 Prozent wiederhergestellt worden.Beim drahtgebundenen Internet sei die Verbindung bei 211.000 von rund 215.000 betroffenen Kunden wiederhergestellt worden. Bei der drahtlosen Kommunikation seien 2.723 von 2.833 betroffenen Basisstationen wieder in Ordnung, hieß es.Beim Festnetztelefon beträgt der entsprechende Anteil 99 Prozent im Falle der Telefonverbindungen, bei denen Lichtleitkabel verwendet werden.