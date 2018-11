Testflugkörper für Trägerrakete Nuri erfolgreich abgeschossen

Photo : YONHAP News

Ein Testflugkörper für die südkoreanische Trägerrakete Nuri ist erfolgreich abgeschossen worden.Laut dem Ministerium für Wissenschaft und IKT und dem Koreanischen Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt (KARI) wurde um 15.59 Uhr ein Testflugkörper im Naro Raumfahrtzentrum in Goheung in der Provinz Süd-Jeolla geschossen. Seine Brenndauer erreichte 151 Sekunden, damit wurde das Ziel von 140 Sekunden übertroffen.KARI teilte mit, dass es von einem erfolgreichen Test ausgehe.Der Flugkörper stürzte vermutlich zehn Minuten nach dem Start zwischen der südlichen Insel Jeju und der japanischen Insel Okinawa ins Meer. Er flog etwa zehn Minuten lang und erreichte eine Höhe von 209 Kilometern.Der Testflug diente dazu, die Leistung des für Nuri entwickelten 75-Tonnen-Flüssigkeitstriebwerks zu überprüfen. Der Testflugkörper entspricht der zweiten Stufe der dreistufigen Trägerrakete Nuri.Nuri wird aus vier 75-Tonnen-Triebwerken bestehen. Mit dem Erfolg des Testflugs wird die Entwicklung von Nuri offenbar beschleunigt. Der Abschuss von Nuri ist für 2021 vorgesehen, dann soll die Trägerrakete einen 1,5 Tonnen-Satelliten ins All bringen.