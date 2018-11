Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Mittwoch nach Zukäufen durch Ausländer im Plus geschlossen.Der Kospi gewann 0,42 Prozent auf 2.108,22 Zähler.Die Investoren warten auf den Gipfel der USA und China am Rande des G20-Treffens am Freitag und Samstag in Argentinien, von dem sie sich zumindest einen Waffenstillstand im Handelskonflikt erhoffen.