Präsident Moon trifft koreanische Einwohner in Prag

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat während seines Besuchs in Tschechien dort lebende Südkoreaner getroffen.Bei dem Treffen am Mittwoch (Ortszeit) in Prag betonte Moon die geopolitische Wichtigkeit Tschechiens und das Zusammenarbeitspotenzial als Industrienation. Er hoffe, anlässlich seines Besuchs die Kooperation zwischen beiden Staaten, die sich bisher auf das verarbeitende Gewerbe konzentriert habe, auf Bereiche für die Schaffung künftiger Wachstumsmotoren zu erweitern.Moon wies darauf hin, dass nächstes Jahr das 100. Jubiläum der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März und der Gründung der Provisorischen Regierung Koreas gefeiert werde. Damals habe eine tschechische Zeitung über die Unabhängigkeitsbewegung berichtet, was eine große Rolle gespielt habe, die Bewegung in Mittel- und Osteuropa bekanntzumachen.Zu dem Treffen kamen etwa 20 Koreaner aus verschiedenen Kreisen. In Tschechien leben 2.500 Koreaner, die meisten von ihnen Mitarbeiter koreanischer Unternehmen und deren Angehörige.