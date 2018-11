Südkorea liefert Insektizide gegen Kiefernschädlinge an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung liefert am Donnerstag 50 Tonnen Insektizide gegen Kiefernschädlinge an Nordkorea.Eine 15-köpfige Delegation unter Leitung eines Direktors der Forstbehörde wird hierfür am Vormittag auf dem Landweg nach Kaesong reisen. Sie wird die Insektizide überreichen und gemeinsam mit der nordkoreanischen Seite in einem Wald die Schädlingsbekämpfung durchführen und Diskussionen führen.Die Lieferung erfolgt gemäß der Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang beim Korea-Gipfel im September und der Vereinbarung bei einem hochrangigen Treffen im Oktober.Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte mit, dass die Chemikalien nicht von den UN-Sanktionen gegen Nordkorea betroffen seien.