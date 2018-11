US-Außenminister Pompeo sehr hoffnungsvoll für Treffen mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo ist sehr hoffnungsvoll für ein Treffen mit nordkoreanischen Beamten.Pompeo sollte am 8. November in New York Kim Yong-chol treffen, einen engen Vertrauten des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un. Das Treffen war kurzfristig abgesagt worden.Er habe hinsichtlich der Reihenfolge der Ereignisse in Nordkorea nichts hinzuzufügen. Doch sei er sehr hoffnungsvoll, dass ein hochrangiges Treffen in nicht allzu ferner Zukunft stattfinden werde, sagte er Reportern am Mittwoch nach einer Senatsanhörung zur Nahostpolitik.Die USA und Nordkorea arbeiten an Details ihres Abkommens über die Denuklearisierung, das beim Gipfel in Singapur im Juni abgeschlossen worden war. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte damals versprochen, im Gegenzug für Sicherheitsgarantien auf eine vollständige Denuklearisierung hinzuarbeiten.Pompeo hatte in den Verhandlungen mit Pjöngjang eine Schlüsselrolle gespielt. Er besuchte in diesem Jahr vier Mal die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang.