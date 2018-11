Präsident Moon reist zur Teilnahme an G20-Gipfel nach Argentinien weiter

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Mittwoch (Ortszeit) sein Besuchsprogramm in Tschechien abgeschlossen und ist nach Argentinien weitergereist.Moon wird in Buenos Aires am Gipfeltreffen der G20-Länder teilnehmen, das am Freitag und Samstag stattfindet.Am Rande des G20-Gipfels wird Moon mit US-Präsident Donald Trump zu ihrem sechsten Spitzentreffen zusammenkommen. Beide werden über eine vollständige Denuklearisierung und eine dauerhafte Friedensetablierung auf der koreanischen Halbinsel diskutieren.Es wird erwartet, dass Moon sich für den Abbau der Differenzen zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung und entsprechende Maßnahmen im Gegenzug dafür einsetzen wird, damit der zweite Nordkorea-USA-Gipfel möglichst bald zustande kommen kann.Auch sind bilaterale Gespräche mit Staats- oder Regierungschefs Argentiniens, der Niederlande und Südafrikas geplant. Dabei wird Moon um die Kooperation für die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel bitten.Beim G20-Gipfel wird Moon die Vision seiner Regierung für einen innovativen und inklusiven Staat präsentieren.Im Anschluss an den Besuch in Buenos Aires wird Moon am Samstag zu einem Staatsbesuch in Neuseeland weiterreisen.