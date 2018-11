Berufungsverfahren gegen Ex-Gouverneur An Hee-jung beginnt

Photo : YONHAP News

Gegen den Ex-Gouverneur von Süd-Chungcheong An Hee-jung, der wegen sexueller Belästigung angeklagt war, kommt ein Berufungsverfahren in Gang.Die erste Vorverhandlung am Obergericht von Seoul beginnt am Donnerstagnachmittag.An muss zu der Verhandlung nicht persönlich erscheinen. Das Gericht wird die Positionen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung bestätigen und den Ablauf des Verfahrens, einschließlich der vorzuladenden Zeugen, besprechen.Der frühere Gouverneur war im April angeklagt worden, weil er seine Sekretärin über einen Zeitraum von acht Monaten mehrmals vergewaltigt haben soll.Im August hatte ihn das Bezirksgericht Seoul Zentral für nicht schuldig befunden. Zwar habe An aufgrund seiner Stellung als Politiker Macht und Einfluss gehabt. Es gebe aber keinen Beweis dafür, dass er seine Macht ausnutzte, um eine sexuelle Beziehung mit der Klägerin eingehen zu können.