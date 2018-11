Wirtschaft Finanzminister bittet Ratingagentur Fitch um bessere Benotung

Südkoreas Finanzminister Kim Dong-yeon hat die internationale Ratingagentur Fitch um eine bessere Benotung gebeten.



Das Finanzministerium teilte heute mit, dass der Minister dies am Mittwoch im Gespräch mit Fitch-Präsident Ian Linnell in London mit positiven wirtschaftlichen Faktoren begründet habe.



Fitch halte seit September 2012 sein Rating "AA-" aufrecht, doch habe es bedeutende Verbesserungen hinsichtlich der finanziellen Lage und geopolitischen Risiken gegeben.



Der Minister habe außerdem auf bedeutende Entwicklungen und Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen und bei den Bemühungen um eine Denuklearisierung Nordkoreas hingewiesen.



Die Fitch-Bewertung für Südkorea ist eine Stufe niedriger als die Noten von Moody's und Standard and Poor's, den beiden anderen großen Ratingagenturen.