Südkoreanischer Zug fährt morgen für gemeinsame Untersuchung nach Nordkorea ab

Ein südkoreanischer Zug fährt am Freitag für eine innerkoreanische Eisenbahn-Untersuchung nach Nordkorea ab.Die gemeinsame Vor-Ort-Untersuchung der Eisenbahn in Nordkorea beginne am Freitag, teilte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Donnerstag Reportern mit.Der Zug wird am Vormittag den Hauptbahnhof Seoul verlassen. Nach einer Abschiedszeremonie am Bahnhof Dorasan nahe der Grenze wird der Zug unmittelbar in den Norden fahren.Eine 400 Kilometer lange Strecke zwischen Kaesong und Sinuiju auf der Gyeongui-Linie und ein 800 Kilometer langer Abschnitt zwischen dem Berg Geumgang und dem Fluss Duman auf der Donghae-Linie werden bis 17. Dezember unter die Lupe genommen.Auf die Frage, ob bis zur Zeremonie für den Baubeginn für die innerkoreanische Eisenbahnverbindung eine Besprechung über eine Ausnahme von den Nordkorea-Sanktionen zustande kommen könne, hieß es, man müsse zunächst sehen, wo die Zeremonie abgehalten werde. Auch müsse berücksichtigt werden, ob zu liefernde Waren und einzusetzende Personen nicht von den Sanktionen betroffen seien.Es hieß weiter, dass Seoul das UN-Kommando 48 Stunden vor der Überquerung der militärischen Demarkationslinie durch den Zug darüber informiert habe.