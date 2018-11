Koreas schließen Zerstörung von Wachposten in DMZ bis Freitag ab

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea werden bis Freitag die Zerstörung von jeweils zehn Wachposten in der demilitarisierten Zone (DMZ) abschließen.Die Maßnahme erfolgt im Rahmen eines probeweisen Abzugs von Wachposten. Die Minenräumung in Cherwon für die vereinbarte gemeinsame Bergung der Gebeine von Kriegsgefallenen in der DMZ wird ebenfalls bis Freitag abgeschlossen.Über die gegenseitige Überprüfung der Zerstörung der Wachposten bis Jahresende werde derzeit diskutiert, sagte die Sprecherin des südkoreanischen Verteidigungsministeriums, Choi Hyun-soo, am Donnerstag vor der Presse. Sie werde Bescheid geben, sollte eine Entscheidung getroffen worden sein.Beide Koreas werden nach der Minenräumung bis Jahresende eine Straße bauen, die zum Ort der Ausgrabungen von Gebeinen führt.