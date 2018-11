UN-Chef bekräftigt Unterstützung für Friedensprozess in Korea

Photo : YONHAP News

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Untersützung der Weltorganisation für den Friedensprozess in Korea bekräftigt.Der südkoreanischen Außenministerin Kang Kyung-wha sagte der UN-Chef am Mittwoch in New York, dass die UNO die Denuklearisierung der Halbinsel und Schaffung einer Friedensordnung weiterhin unterstützen wolle. Das teilte das südkoreanische Außenministerium am Donnerstag mit.Kang hatte auf dem Weg nach Panama einen Zwischenstopp in New York eingelegt. Sie informierte Guterres über die Sicherheitslage in Korea und bat um die beständige Zusammenarbeit bei den Anstrengungen für eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas und dauerhaften Frieden.Der UN-Chef bekräftigte die Unterstützung für Seouls Initiative und bat um eine Rolle der Seouler Regierung in anderen globalen Fragen wie Klimawandel, Terrorismus und Flüchtlinge, hieß es weiter.