Präsident Moon beginnt Besuchsprogramm in Argentinien

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sein Besuchsprogramm in Buenos Aires zur Teilnahme am G20-Gipfel begonnen.Zunächst besuchte Moon den Gedächtnispark von Buenos Aires, ein Denkmal für die Opfer der Militärdiktatur, und legte Blumen nieder.Er nahm am Freitagvormittag koreanischer Zeit an einem Treffen mit koreanischen Einwohnern in Argentinien teil.Am Freitagabend beginnt der G20-Gipfel. Auch sind bilaterale Gespräche mit Staats- und Regierungschefs vorgesehen.Die größte Aufmerksamkeit richtet sich auf das sechste Treffen zwischen Moon und US-Präsident Donald Trump. Moon will dabei über Wege für die Kooperation bei der Umsetzung des Friedensprozesses auf der koreanischen Halbinsel einschließlich einer vollständigen Denuklearisierung diskutieren. Auch werden Wege für die Zusammenarbeit zur Verstärkung des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses besprochen.Es wird erwartet, dass Moon betonen wird, dass der nächste Nordkorea-USA-Gipfel zu einem frühen Zeitpunkt abgehalten werden sollte. Er wird sich voraussichtlich dafür einsetzen, Differenzen zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung abzubauen.