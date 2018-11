Seoul hält sich für Besuch von Kim Jong-un alle Möglichkeiten offen

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hält sich für einen Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Seoul alle Möglichkeiten offen.Diskussionen darüber seien in Gang, bislang sei nichts beschlossen worden, teilte Sprecher Kim Eui-kyeom am Freitag in einer Kurznachricht an Reporter mit. Anlass für die Äußerung war ein Zeitungsbericht, nach dem Südkorea einen Besuch von Kim Jong-un in Seoul um den 13. oder 14. Dezember anstrebe.Das Präsidialamt hatte bisher die Position mitgeteilt, dass es Vorbereitungen unter der Voraussetzung treffe, dass der Seoul-Besuch des nordkoreanischen Staatsführers im Dezember zustande komme. Zuletzt gab es Spekulationen, dass der Besuch auf das kommende Jahr verschoben werden könnte, da sich ein hochrangiges Treffen zwischen Nordkorea und den USA verzögert.Die Zeitung „Chosun Ilbo“ schrieb heute unter Berufung auf eine über Nordkorea gut informierte Quelle, dass die Regierung Vorbereitungen getroffen habe, damit Kim am 13. und 14. Dezember Seoul besuche. Nordkorea habe jedoch um eine Verschiebung gebeten. Die Regierung frage jedoch jüngst wieder die USA und Nordkorea nach deren Meinung, um den Besuch zu einem ähnlichen Zeitpunkt zustande zu bringen.