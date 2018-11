Südkorea versorgt Nordkorea mit Materialien für militärische Kommunikationsleitung

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Nordkorea mit Materialien versorgt, die für eine stabile Aufrechterhaltung der militärischen Kommunikationsleitung an der Westküste nötig sind.Das teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit.Das Ministerium habe am Donnerstag Übertragungsanlagen aus Lichtleit- und Kupferkabeln sowie Kommunikationsrohre geliefert. Über diese Materialien hätten sich Süd- und Nordkoreas bei einem Treffen auf Generalsebene und einem Arbeitstreffen im Juni geeinigt, hieß es.Ein Ministeriumsbeamter sagte, dass die Vereinten Nationen und die USA am 13. Juli eine Sanktionsausnahme für solche Güter gewährt hätten. Die Lieferung sei nach Konsultationen mit den USA erfolgt.Man werde durch die Maßnahme die militärische Kommunikationsleitung an der Westküste stabil aufrechterhalten und militärische Maßnahmen ausarbeiten, die für die Belebung des innerkoreanischen Austauschs, der Kooperation sowie des Verkehrs nötig seien, hieß es.