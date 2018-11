Koreas schließen heute Zerstörung von Wachposten und Minenräumung in DMZ ab

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea schließen am Freitag die Zerstörung von Wachposten in der demilitarisierten Zone (DMZ) ab.Beide Koreas hatten sich in ihrem im September unterzeichneten Militärabkommen über den probeweisen Abzug von jeweils elf Wachposten in der DMZ geeinigt. Vereinbart wurde, jeweils zehn Wachposten davon bis Ende November vollständig zu zerstören. Jedoch solle ein Wachposten auf jeder Seite im ursprünglichen Zustand erhalten werden, nachdem die Soldaten und Ausrüstung abgezogen worden sind.Beide Seiten werden im Dezember die jeweils andere Zone besuchen, um die Zerstörung der Wachposten zu überprüfen.Die Minenräumung für eine gemeinsame Bergung der Gebeine von Kriegsgefallenen auf einem früheren Gefechtsfeld in Cherwon wird ebenfalls heute abgeschlossen.Laut einem Vertreter des südkoreanischen Verteidigungsministeriums beseitigte Nordkorea seit dem Beginn der Minenräumung am 1. Oktober mehrere Tausend Landminen und Sprengstoffe, Südkorea mehrere Hundert.Bis Jahresende werden beide Koreas eine Straße bauen, die zum Ort der Ausgrabungen von Gebeinen führt.