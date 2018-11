Produktion, Konsum und Investitionen nehmen im Oktober zu

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Oktober bei der Industrieproduktion, dem Konsum und den Investitionen ein Wachstum erzielt.Laut dem Statistikamt legte die Industrieproduktion im Oktober um 0,4 Prozent im Vormonatsvergleich zu.Die Produktion im Bergbau und der verarbeitenden Industrie wuchs um 1,0 Prozent. Im Dienstleistungssektor wurde ein Zuwachs von 0,3 Prozent verzeichnet.Der Konsum nahm um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat zu.Die Anlageinvestitionen legten um 1,9 Prozent zu, damit wurde den zweiten Monat in Folge ein Zuwachs verbucht.Südkorea konnte somit erstmals seit Januar sowohl bei der Produktion und dem Konsum als auch bei den Investitionen ein Wachstum gegenüber dem Vormonat erzielen.Jedoch fiel der Indikator Cyclical Component of Composite Coincident Index, der die aktuelle Konjunkturlage widerspiegelt, um 0,2 Punkte gegenüber dem Vormonat. Der Indikator tendierte damit seit April den siebten Monat in Folge schwächer.