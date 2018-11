Koreas beginnen gemeinsame Untersuchung von Schienenstrecken in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Beide Koreas haben eine gemeinsame Untersuchung von Schienenstrecken in Nordkorea begonnen.Der Beginn der Inspektion wurde am Freitagmorgen am Grenzbahnhof Dorasan gefeiert. Nach der Feier ist der südkoreanische Zug mit 28 Delegierten nach Nordkorea abgefahren. Nach der Überquerung der Militärischen Demarkationslinie und Ankunft im nordkoreanischen Bahnhof Panmun übernahm eine nordkoreanische Lokomotive die sechs Waggons.Es ist das erste Mal seit einem Jahrzehnt, dass ein südkoreanischer Zug in Nordkorea fährt. Zuletzt hatte es nach dem Korea-Gipfel 2007 ein Jahr lang Gütertransporte über die Grenze gegeben.Südkoreas Transportministerin Kim Hyun-mee sagte, dass der Start des Projekts die Erweiterung des Wirtschaftsgebiets der koreanischen Halbinsel nach Eurasien beschleunigen werde.Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon versprach, dass die Spatenstich-Zeremonie für das Projekt zur Modernisierung der Schienen noch dieses Jahr stattfinden werde, so wie es die Staatsführer beschlossen hätten.Die Untersuchung wird 18 Tage dauern. Insgesamt wird ein 400 Kilometer langer Abschnitt auf der Gyeongui-Linie, die Kaesong und Sinuiju verbindet, überprüft. Anschließend wird eine Streckenprüfung auf der 800 Kilometer langen Donghae-Linie zwischen dem Geumgang-Berg und dem Fluss Tumen stattfinden.