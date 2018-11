Sport Seoul wird Gastgeber von ANOC-Generalversammlung 2020

Die Stadt Seoul wird zum zweiten Mal die Generalversammlung der Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees (ANOC) veranstalten.



Das Koreanische Olympische Komitee (KOC) und die Stadtverwaltung teilten mit, dass Seoul bei der 23. ANOC-Generalversammlung am Donnerstag in Tokio zum Gastgeber der 25. Generalversammlung im Jahr 2020 gewählt worden sei. Seoul habe sich gegen Malaga und Taschkent durchgesetzt.



Das KOC teilte letztes Jahr in einem Schreiben an die ANOC die Bereitschaft mit, die Vollversammlung auszutragen. Ende Oktober reichte das Komitee der ANOC einen offiziellen Vorschlag ein.



Die ANOC-Generalversammlung findet jährlich statt. Daran nehmen etwa 1.000 Personen teil, darunter Vertreter der nationalen Olympischen Komitees von 206 Ländern, Mitglieder des ANOC-Exekutivrats und Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees.



Seoul hatte im Jahr 2006 die 15. ANOC-Vollversammlung ausgerichtet.