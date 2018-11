Innerkoreanisches Nordkoreas Außenminister besucht Vietnam

Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho ist am Donnerstag zu einem Besuch in Hanoi eingetroffen.



Ri wird sich bis Sonntag in Vietnam aufhalten. Am Freitag kommt er mit seinem Amtskollegen Pham Binh Minh zu Gesprächen zusammen. Am Samstag trifft er sich mit Premierminister Nguyen Xuan Phuc.



Ris Vietnam-Besuch erfolgt offenbar nicht nur zu diplomatischen Zwecken, sondern dient auch dazu, „Doi moi“, das 1986 eingeführte vietnamesische Modell für Reform und Öffnung, zu erkunden.



Wie verlautete, werde Ri zwei wichtige Industriekomplexe im Norden Vietnams besuchen und sich über das Ergebnis der Anlockung von Auslandskapital informieren.



Jang Chun-sil, die Vorsitzende des Sozialistischen Frauenverbandes Nordkoreas, hatte bei ihrem Besuch in Vietnam Anfang November mit Vertretern der Kommunistischen Partei über das Ergebnis von Doi Moi gesprochen.



Daher vermuten Beobachter, dass Nordkorea mit der Prüfung eines Reform- und Öffnungsmodells begonnen habe.