Nordkoreanischer Soldat flüchtet nach Südkorea

Photo : KBS News

Ein nordkoreanischer Soldat ist am Samstag nach Südkorea geflüchtet.Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabschefs überquerte der Soldat am Morgen die militärische Demarkationslinie im östlichen Frontabschnitt in der Provinz Gangwon. Die zuständige Behörde untersuche den Fall. Außergewöhnliche Bewegungen des nordkoreanischen Militärs seien derzeit nicht zu beobachten, hieß es.Es handelt sich um die erste Flucht eines nordkoreanischen Soldaten, nachdem beide Koreas probeweise einen Teil der Wachposten in der demilitarisierten Zone beseitigt hatten.Ein Vertreter des Militärs versicherte, die Beseitigung der Wachposten in der DMZ beeinträchtige nicht die Wachsamkeit des südkoreanischen Militärs an der Grenze.