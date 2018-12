Südkorea beginnt 5G-Service

Photo : YONHAP News

Südkorea hat mit der Vermarktung der mobilen Netzwerkkommunikation der fünften Generation begonnen.Die Menschen in Südkorea hätten Zugang zum 5G-Internet, wenn sie über Geräte verfügten, die Wi-Fi-Daten in 5G-Daten umwandeln können, teilte das Ministerium für Wissenschaft und ICT mit.Der 5G-Service für Smartphones soll im März starten.Die Regierung werde sich dafür einsetzen, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Menschen alle Vorteile des neuen Mobilfunknetzes nutzen könnten, sagte ICT-Minister You Yong-min.