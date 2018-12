Photo : YONHAP News

Beim 36. internationalen Filmfestival in Gijón hat der Film "Hotel by the river" des südkoreanischen Regisseurs Hong Sang-soo drei Preise erhalten.Der Preis für den besten Film sowie der Preis für das beste Drehbuch gingen an den südkoreanischen Film. Der Schauspieler Ki Joo-bong erhielt zudem den Preis für den besten Darsteller. Ki war bereits beim 71. Filmfestival in Locarno im letzten August für die Hauptrolle im selben Film ebenfalls mit dem Preis für den besten Darsteller ausgezeichnet worden.Im Mittelpunkt des 23. Films von Hong steht die Begegnung eines älteren Mannes mit zwei jungen Frauen.Das Filmfestival in der spanischen Hafenstadt fand vom 16. bis 24. November statt.